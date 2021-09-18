18 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Liverpool Crystal Palace maçı ne zaman saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.09.2021

İngiltere Premier Lig'de devam ediyor. Liverpool, evinde Crystal Palace'ı konuk edecek. Kırmızılar, ligde 4 haftanın sonunda 10 puanla 3. sırada yer alırken rakip takım 5 puanla 11. sırada... Seyir zevki yüksek olması beklenen bu mücadele A Spor ekranlarından da şifresiz ve canlı yayınlanacak. Liverpool'da ayağı kırılan genç futbolcu Harvey Elliott bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki, Liverpool-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Ev sahibi takımın genç yıldızı Harvey Elliott, ayağı kırıldığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. Jürgen Klopp'un öğrencileri rakibiyle daha önce yaptığı son 8 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Futbolseverler karşılaşmanın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte Liverpool-Crystal Palace maçıyla ilgili tüm bilgiler...

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool'un sahasında Crystal Palace'ı konuk edeceği maç bugün TSİ 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-CRYSTAL PALACE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Djik, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago; Salah, Jota, Mane

Crystal Palace: Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; McArthur, Kouyate, Gallagher; Ayew, Edouard, Zaha

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