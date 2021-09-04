Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubu maçında Hollanda ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Karadağ kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Hollanda - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

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