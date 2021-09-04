04 Eylül 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Hollanda - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası Elemeleri

Hollanda - Karadağ maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.09.2021

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubu maçında Hollanda ile Karadağ karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Hollanda - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile Karadağ kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Hollanda - Karadağ maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

HOLLANDA - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hollanda - Karadağ maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 21:45'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Slovakya - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Slovakya - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Ukrayna - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Ukrayna - Fransa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Letonya - Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Letonya - Norveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör