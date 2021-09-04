Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. G grubu maçında Letonya ile Norveç karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Letonya - Norveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Letonya ile Norveç kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Letonya - Norveç maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

LETONYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya - Norveç maçı 4 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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