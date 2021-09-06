06 Eylül 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kosova 1-1 Yunanistan (MAÇ SONUCU-ÖZET) Bakasetas ve Vedat Muriqi...

Bakasetas milli maçta sahneye çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 06.09.2021

Trabzonspor'un yıldız isimler Bakasetas ve Siopis'in 90 dakika sahada kaldıpı karşılaşmada Yunanistan deplasmanda Kosova ile 1-1 berabere kaldı. Yunanistan'da Bakasetas, ülkesinin 45+1. dakikada kaydettiği golün asistini yaparken, Kosova bu gole Vedat Muriqi ile ceva verdi.

2022 Dünya Kupası Eleme grup maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bakasetas ve Siopis'in 90 dakika süre aldığı karşılaşmada Yunanistan deplasmanda Kosova 1-1 berabere kaldı.

Trabzonspor'da skora katkısıyla fark yaratan Bakaseta yükselen performansını devam ettirdi ve takımının puan almasında büyük rol oynadı.

Karşılaşmada 45+1 oynanırken Anastasios Douvikas'ın attığı golün asistini yapan Bakasetas, takımının 1-0 öne geçmesine katkı yaptı.

Ancak Kosova 90+2'de Vedat Muriç ile bulduğu gol sonrası karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi.

Karşılaşmada Bakasetas ve Siopis 90 dakika sahada kaldı.

Bakasetas Trabzonspor ve Milli takımlada toplamda 9 maça çıkarken 2 gol 6 asist rakamlarına ulaştı.

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