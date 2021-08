Okay Yokuşlu transferde kararını verdi! Önceliği Premier Lig

Bonservisi Celta Vigo'da bulunan Okay Yokuşlu, geçtiğimiz sezon devre arasında West Bromwich'e kiralanmıştı. Milli yıldızın önceliği Ada'da kalmak olacak. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu, 31 Ağustos'a kadar İngiltere Premier Lig'den bir takıma transfer olmayı bekleyecek.

Marca'da yer alan habere göre; Celta Vigo Başkanı Carlos Mourino, "Okay konusunda sakiniz. Çünkü, birkaç teklif var. Okay da, biz de en iyisini bekliyoruz. Okay'ın da isteyeceği bir kulübün olmasını bekliyoruz, bizimle her zaman iyi ilişkisi olan bir futbolcu olarak bu onun hakkı." ifadelerini kullandı.

CELTA VIGO SABIRLA BEKLİYOR

Atletico Madrid'e karşı oynanan La Liga maçında da transfer nedeniyle forma giymeyen Okay Yokuşlu'nun, halen Vigo'da ve birkaç kulüple görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Celta Vigo cephesinin ise Türk milli orta saha oyuncusunun 31 Ağustos'a kadar bir Premier Lig kulübüne transfer olacağı inancını sürdürdüğü yazıldı. Galiçya kulübünün Okay'a da sabırsız olmamasını ve transferin son gününe kadar en iyi teklifi beklemesi gerektiğini iletti.

CELTA'NIN İSTEDİĞİ PARAYI VEREN YOK

Transfere hala son nokta koyulmamasının nedeni olarak Okay için belirlenen 6 milyon euroluk bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Ancak, şu ana kadar İngiltere'den gelen birkaç teklifin, bu rakamın çok uzağında olduğu da vurgulandı.

CELTA'NIN BÜYÜK EMRE MOR ÇARESİZLİĞİ

Celta Vigo'nun Okay Yokuşlu dışındaki diğer bir Türk futbolcusu olan Emre Mor konusunda ise tam bir çözümsüzlük yaşandığı iddia edildi.

Emre Mor'u kadro dışı bırakan ve kendisine kulüp bulmasını ileten Celta Vigo, hiçbir teklif olmaması üzerine karşılıklı fesih yoluna gitmeye çalıştı ama bu yol da 1 senelik sözleşmesi kalan Emre Mor'un ücretini istemesiyle tıkandı.

Sezon öncesi antrenmanlarının tamamını takım dışında geçiren Emre Mor'un 31 Ağustos'a kadar kendisine kulüp bulacağına inandığı yazıldı.

