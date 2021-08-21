Alexander Sörloth'un babası resmen duyurdu! Leipzig'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin de forvet transferi listesinde bulunan Alexander Sörloth için Alman basını Marsilya'ya transfer olabileceği iddiasını ortaya atarken, oyuncunun babası da Leipzig'den yüzde 150 ayrılacağını söyledi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Leipzig ile Olympique Marsilya, yıldız futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başladı.

Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ifade edilirken oyuncunun babasının Norveç televizyonuna yaptığı açıklama dikkat çekti. Göran Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılma ihtimalinin yüzde 150 olduğunu söyledi.

Trabzonspor'un eski golcüsünün adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.

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