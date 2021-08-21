22 Ağustos 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Alexander Sörloth'un babası resmen duyurdu! Leipzig'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin de forvet transferi listesinde bulunan Alexander Sörloth için Alman basını Marsilya'ya transfer olabileceği iddiasını ortaya atarken, oyuncunun babası da Leipzig'den yüzde 150 ayrılacağını söyledi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'la ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Leipzig ile Olympique Marsilya, yıldız futbolcunun transferi konusunda görüşmelere başladı.
Henüz resmi bir teklifin yapılmadığı ifade edilirken oyuncunun babasının Norveç televizyonuna yaptığı açıklama dikkat çekti. Göran Sörloth, oğlunun Leipzig'den ayrılma ihtimalinin yüzde 150 olduğunu söyledi.
Trabzonspor'un eski golcüsünün adı Fenerbahçe ile de anılıyordu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası