Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rony Lopes Olympiakos'a transfer oldu!

Olympiakos, Sevilla'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli yıldız futbolcu, transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. | Son dakika spor haberleri

Olympiakos, Sevilla'dan Rony Lopes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Rony Lopes ile transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray da ilgilenmişti.

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