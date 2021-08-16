17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rony Lopes Olympiakos'a transfer oldu!

Beşiktaş ve G.Saray’ın istediği yıldız Olympiakos’a transfer oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.08.2021

Olympiakos, Sevilla'nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Rony Lopes'i kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli yıldız futbolcu, transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. | Son dakika spor haberleri

Olympiakos, Sevilla'dan Rony Lopes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Rony Lopes ile transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray da ilgilenmişti.

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