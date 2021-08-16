17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona'da dudak uçuklatan borç!

Barcelona’da dudak uçuklatan borç!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

İspanyol devi Barcelona'nın ekonomik anlamda zor günler geçirdiği ortaya çıktı. Son olarak yıldız futbolcu Lionel Messi ile sözleşme yenilemeyen ve mali olarak yapılanmaya giden Barça'nın borcu, milyar Euro'lara ulaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

La Liga devi Barcelona'nın borcu açıklandı: 1.5 milyar dolar... Bu borcun büyük bölümünü futbolcu maaşları kapsarken, oyuncu ücretleri kulüp gelirinin yüzde 74'ünü oluşturdu.

Goal'ün haberine göre Barcelona, corona virüsün olumsuz etkilerine nedeniyle maaşların ödemesini geciktirdi.

Bordo-mavili kulübün borçlarının 153 milyon dolarlık kısmını transfer edilen oyuncuların bonservisleri oluşturuyor. 2017 yazında Liverpool'dan Barcelona'ya yaklaşık 176 milyon dolara katılan Coutinho için Katalanlar, İngiliz ekibine 35 milyon dolar; Frankie de Jong için Ajax'a 19 milyon dolar ve Bourdeaux'dan transfer edilen Malcom için 12 milyon dolar daha bonservis bedeli ödeyecek.

KULÜPTEN GİDENLERİN BONSERVİSLERİ HALA ÖDENİYOR

Barcelona'nın, Gremio'dan transfer edilen ama sezon başında Miralem Pjanic ile takas edilen Arthur için Brezilya kulübüne 25 milyon euro transfer bedeli borcu var. Bayern Münih'ten Katalan devine katılan ve şu an Inter forması giyen Arturo Vidal için ise Bavyera ekibine 13 milyon dolar bonservis bedeli verilecek.

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