Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. I grubu maçında Macaristan ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Macaristan - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Macaristan ile İngiltere kozlarsını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm deraylar merak ediliyor. Peki, Macaristan - İngiltere maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

MACARİSTAN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Macaristan - İngiltere maçı 2 Eylül Perşembe günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ