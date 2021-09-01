Son dakika spor haberi: Cristiano Ronaldo Manchester United'a transferi sonrası konuştu!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu. Portekizli süper yıldız, ""Manchester United'a dönmek verdiğim en iyi karar. Yeniden evimdeyim, sahaya çıktığımda neler yapacağımı göreceksiniz. Manchester United ile yeni başarılar kazanmak, tarih yazmak istiyorum. Buna hazırım" dedi. İşte o sözler...

Manchester United'ın Juventus'tan transfer ettiği Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibine 12 yıl sonra geri dönmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

"FERGUSON BABAM GİBİDİR"

36 yaşındaki Portekizli yıldız, "12 yıl sonra eve döndüğüm için çok mutluyum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum. Manchester United'a 18 yaşında imza attığımdan beri kilit nokta Sir Alex Ferguson'du. O, benim için futbolda bir baba gibidir." dedi.

"TARİH YAZMAYA GELDİM"

İngiliz ekibine dönüşü hakkında sözlerine devam eden Cristiano Ronaldo "Manchester United'a dönmek verdiğim en iyi karar. Yeniden evimdeyim, sahaya çıktığımda neler yapacağımı göreceksiniz. Manchester United ile yeni başarılar kazanmak, tarih yazmak istiyorum. Buna hazırım." ifadelerini kullandı.

"EN KISA ZAMANDA BULUŞACAĞIZ"

Sir Alex Ferguson'a övgü dolu sözlerine devam eden Ronaldo "Sir Alex Ferguson'ı çok seviyorum. Manchester United'a döndüysem, bu onun sayesinde. Taraftarlar da çok özel. Onların bana tezahüratları hala kulaklarımda. En kısa zamanda yeniden buluşacağız." açıklamasını yaptı.

"ROLLERİMİZ ARTIK FARKLI"

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjarr hakkında da konuşan Ronaldo, "Manchester United'da 2-2 yıl birlikte oynadık ve diyaloğumuz oldukça iyiydi. Bu kez rollerimiz farklı olacak ama bunun bir önemi yok. Çünkü Manchester United'a elimden geldiğince katkı yapmak için dönüm. Her şey için hazırım." diye konuştu.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ