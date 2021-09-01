Son dakika spor haberi: Barcelonalı Gerard Pique'den flaş Mbappe paylaşımı!

Real Madrid'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ancak başarılı olamadığı Kylian Mbappe'yle ilgili Barcelonalı Gerard Pique'nin paylaşımı dikkat çekti.

Pique paylaşımında ünlü İspanyol Marca Gazetesi'nin Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki forma numarasını manşet attığı haberi paylaşarak bir de yanıt verdi. Pique'nin dalga geçerek verdiği "7" yanıtını verdiği twitter paylaşımı yüzbinlerce beğeniye ulaştı.

Bilindiği gibi sezon sonunda Kylian Mbappe'nin sözleşmesi bitiyor. Yıldız oyuncu için Real Madrid'in yaptığı 170 milyon euroluk teklifin PSG tarafından reddedildiği konuşuluyor.

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