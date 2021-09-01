01 Eylül 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Premier Lig talimatlarında açıkça belirtilen kurala göre; bir oyuncunun forma numarası, kulüpten ayrılmadığı sürece sezon boyunca değiştirilemez. Manchester United'da 7 numaralı formanın sahibi Edinson Cavani, seve seve Ronaldo'ya bu numarayı vereceğini belirtti.
İZİN VERİLMEZSE POTANSİYEL NUMARALARI
Ancak, Premier Lig yönetiminin izni olmazsa Ronaldo, boşta olan forma numaralarından birini tercih etmek zorunda kalacak.
Şu an Manchester United'da sırasıyla 12, 15, 21, 24, 28, 30, 32, 33 şeklinde devam ediyor. Premier Lig'in izni olmazsa Ronaldo, bu forma numaralarından birini terletecek.
SON GÜN CAVANI GİDEBİLİRDİ
Öte yandan, transferin son gününde Edinson Cavani'yi Barcelona'ya öneren Manchester United olumsuz cevap aldı. Barcelona yönetimi, Sevilla'dan Luuk De Jong'u tercih ettiği belirtildi. Bu transfer gerçekleşseydi herhangi bir sorun olmadan Ronaldo 7 numaralı formayı terletecekti.
"BENCE LİG BUNA İZİN VERECEK"
Manchester United kalecisi Lee Grant talksport'a yaptığı açıklamada, "Eğer Ronaldo'nun uzun yıllar boyunca giydiği numarayı ben taşısaydım verirdim. Sorun şu ki lig buna izin verecek mi? Kurallar bunu kısıtlıyor diye biliyorum. Burada çok özel bir durum var ve Premier Lig yönetiminind e buna izin vereceğini düşünüyorum. 7, Cristiano'nun markası olmuş durumda. Bu tip markaların, lige de güç katacağını düşünüyorum. Bence lig yönetimi de bunu gözetip izin verecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Manchester United Cristiano Ronaldo için talepte bulundu
Juventus ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, Manchester United ile sembol olmuş forma numarası 7'yi giymesi için özel bir izin talebinde bulundu. | Son dakika spor haberleri...
Manchester United, Premier Lig yönetimine Cristiano Ronaldo'nun ikonik forma numarası 7'yi giymesi için özel bir izin talebinde bulundu.
Premier Lig talimatlarında açıkça belirtilen kurala göre; bir oyuncunun forma numarası, kulüpten ayrılmadığı sürece sezon boyunca değiştirilemez. Manchester United'da 7 numaralı formanın sahibi Edinson Cavani, seve seve Ronaldo'ya bu numarayı vereceğini belirtti.
İZİN VERİLMEZSE POTANSİYEL NUMARALARI
Ancak, Premier Lig yönetiminin izni olmazsa Ronaldo, boşta olan forma numaralarından birini tercih etmek zorunda kalacak.
Şu an Manchester United'da sırasıyla 12, 15, 21, 24, 28, 30, 32, 33 şeklinde devam ediyor. Premier Lig'in izni olmazsa Ronaldo, bu forma numaralarından birini terletecek.
SON GÜN CAVANI GİDEBİLİRDİ
Öte yandan, transferin son gününde Edinson Cavani'yi Barcelona'ya öneren Manchester United olumsuz cevap aldı. Barcelona yönetimi, Sevilla'dan Luuk De Jong'u tercih ettiği belirtildi. Bu transfer gerçekleşseydi herhangi bir sorun olmadan Ronaldo 7 numaralı formayı terletecekti.
"BENCE LİG BUNA İZİN VERECEK"
Manchester United kalecisi Lee Grant talksport'a yaptığı açıklamada, "Eğer Ronaldo'nun uzun yıllar boyunca giydiği numarayı ben taşısaydım verirdim. Sorun şu ki lig buna izin verecek mi? Kurallar bunu kısıtlıyor diye biliyorum. Burada çok özel bir durum var ve Premier Lig yönetiminind e buna izin vereceğini düşünüyorum. 7, Cristiano'nun markası olmuş durumda. Bu tip markaların, lige de güç katacağını düşünüyorum. Bence lig yönetimi de bunu gözetip izin verecektir." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası