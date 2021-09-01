01 Eylül 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea Saul Niguez'i kadrosuna kattı | Son dakika transfer haberleri

Chelsea’ye İspanyol orta saha!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 Giriş Tarihi: 01.09.2021

Premier Lig'e iyi bir giriş yapan Chelsea transferin son gününde Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kadrosuna kattı. İngilizler, İspanyol futbolcuyu 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezon hedefini Premier Lig şampiyonluğu olarak belirleyen Chelsea Atletico Madrid'den Saul Niguez'i kadrosuna kattı.

Romelu Lukaku'yu transfer ederek gücüne güç katan Chelsea, Atletico Madrid'in İspanyol orta saha oyuncusu Saul Niguez'in transferini tahtanın kapanmasına dakikalar kala açıkladı.

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Chelsea'nin 1 yıl kiralama karşılığı Atletico Madrid'e 5 milyon euro ödediği, satın alma opsiyonunun ise 40 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Real Madrid altyapısından çıkıp Atletico Madrid'e U17 düzeyindeyken imza atan Saul Niguez, İspanya Milli Takımı ile de 19 maçta boy gösterdi.
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