30 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih, Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etti

Nagelsmann eski öğrencisini kadroya kattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 30.08.2021

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Leipzig'den Marcel Sabitzer'i transfer etti. Alman ekibi, Avusturyalı futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Leipzig'den Avusturya Milli Takımı oyuncusu Marcel Sabitzer'i renklerine bağladı.

Bavyera kulübünden yapılan açıklamada, Sabitzer ile 2025'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Kahn, Sabitzer'in Bayern Münih'te oynayacak futbolcunun ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu ifade ederek, 27 yaşındaki oyuncunun teknik direktör Julian Nagelsmann'ın felsefesini tanıdığı için takıma alışmasının uzun sürmeyeceğini kaydetti.

Orta saha oyuncusu Sabitzer de Bayern Münih'te oynayacağı için mutlu olduğunu belirterek, bu takımla şampiyonluk kazanmak istediğini ifade etti.

2013-2014 sezonunda Avusturya'da Rapid Wien takımında forma giyen Sabitzer, 2014'te Leipzig'e transfer oldu.

Sabitzer, Bundesliga'da çıktığı 145 maçta 32 gol attı.


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