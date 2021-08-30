Son dakika spor haberi: Norwich City Ozan Kabak transferini açıkladı
Son dakika transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon Premier Lig ekibi Liverpool'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Schalke 04'e dönen Ozan Kabak, Premier Lig'e döndü. İngiliz ekibi Norwich City, milli futbolcunun transferini resmen açıkladı.
Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a kiralanmıştı. Schalke'nin küme düşmesi nedeniyle Bundesliga 2'de forma giymek istemeyen milli futbolcunun yeni durağının neresi olacağı merak konusuydu.
Ada ekiplerinden Norwich Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı. Sağlık kontrollerinden geçen genç futbolcu, kendisini Premier Lig ekibine bağlayan sözleşmeye imzasını attı.
NORWICH CITY TRANSFERİ AÇIKLADI
Premier Lig ekibi Norwich City, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ozan Kabak'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
📝 We're delighted to confirm the signing of defender Ozan Kabak on a season-long loan deal from Schalke! 🤩— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 30, 2021
🇹🇷 #WelcomeKabak 🇹🇷
"YENİDEN İNGİLTERE'DE OYNAMAK İSTEDİM"
Norwich City'e transferi sonrası açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlar önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Teknik direktörümle konuştum ve projesinden gerçekten etkilendim. Ona ve projesine inandım. Geçen yıl Premier Lig'de oynadım ve çok zevk aldım. Yeniden İngiltere'de oynamak istedim ve bu yüzden Norwich'teyim. Premier Lig'de oynamak ve takımıma katkı sağlamak istedim. Taraftarlar önünde Norwich formasıyla maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Galibiyetler için çok çalışacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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