Son dakika spor haberi: Real Madrid Eduardo Camavinga transferini açıkladı
Son dakika transfer haberleri: La Liga ekibi Real Madrid, Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga ile resmi sözleşme imzaladı.
PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga, İspanyol temsilcisi Real Madrid'e transfer oldu.
Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi konusunda Real Madrid ile anlaşıldığı belirtildi.
Eduardo Camavinga ile Real Madrid arasında 30 Haziran 2027'ye kadar anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Rennes'in altyapısından yetişen Eduardo Camavinga, Ligue 1'de çıktığı 88 resmi maçta 2 gol attı ve 5 gol pası verdi.
Camavinga, 8 Eylül 2020'de ilk kez Fransa Milli Takımı'nda görev yaptı ve milli takım formasını giyen en genç 3 oyuncudan biri oldu.
Fransız basınındaki haberlerde, Real Madrid'in, Eduardo Camavinga'nın transferi için 40 ile 45 milyon avro arasında bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Öte yandan Fransız basını, Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin gerçekleşmediğini, iki takım arasındaki görüşmelerin durduğunu, Mbappe'nin bu sezon PSG'de kalacağını yazdı.
Kaynak: AA
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