17 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Edin Dzeko ve Denzel Dumfries Inter'de!

Edin Dzeko’nun yeni takımı açıklandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

İtalya Serie A takımlarından Inter, transferde flaş isimleri kadrosuna kattı. Milano ekibi, Türk takımlarının da transfer gündeminde yer alan Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko ile PSV'de forma giyen sağ bek Denzel Dumfries'i renklerine bağladığını açıkladı. | Son dakika spor haberleri

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin son şampiyonu Inter, Bosna Hersekli Edin Dzeko ile Hollandalı Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, Roma'da forma giyen 35 yaşındaki golcü futbolcu Dzeko ile iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. PSV'de forma giyen 25 yaşındaki sağ bek Dumfries ise kendisini dört yıllığına Interli yapan sözleşmeye imza attı.

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