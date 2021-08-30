Fransa'da Cengiz Ünder rüzgarı! Haftanın 11'ine seçildi
Fransa'da Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ardından şimdi de Cengiz Ünder rüzgarı esmeye başladı. Milli futbolcu, Marsilya'nın, Saint-Etienne karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldığı mücadelede 1 gole imza attı. Ünder, bu sezon 3 karşılaşmada 3 gol kaydetti.
Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, Fransa'da haftanın 11'ine seçildi. Milli futbolcu, Ligue 1'de 3'üncü maçında 3'üncü kez fileleri sarstı.
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sezon başında transfer olduğu Marsilya'da başarılı oyununu sürdürüyor. Daha önce Montpellier ve Bordeaux ağlarını sarsan 24 yaşındaki oyuncu, Saint-Etienne karşısında da gol atmayı başardı.
Gösterdiği iyi performans ile dikkat çeken milli futbolcu, Ligue 1'de haftanın 11'ine seçildi. Cengiz Ünder'e, Mbappe ve Lopes ile birlikte en yüksek puan olarak 10 üzerinden 8 verildi.
Diğer yandan Fransa'da Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, takımının Montpellier'yi 2-1 yendiği maçta fileleri sarsmayı başardı.
24 yaşındaki milli futbolcu, Botman ile birlikte karşılaşmanın en iyi oyuncusu seçildi.
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