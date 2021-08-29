29 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Heracles 0 - 1 NEC Nijmegen (MAÇ SONUCU-ÖZET) Ali Akman takımını sırtladı

Ali Akman Nijmegen’i sırtlamaya devam ediyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Hollanda 1. Futbol Ligi'nde NEC Nijmegen, deplasmanda Heracles'e konuk oldu. Nijmegen, Ali Akman'ın attığı golle 1-0'lık galibiyete uzandı. Sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki Ali Akman, geçen hafta da 2-0 kazandıkları PEC Zwolle maçında takımının ilk golünü kaydetmişti. | Son dakika spor haberleri

Eredivisie'nin üçüncü haftasında Heracles'e konuk olan NEC Nijmegen, milli futbolcu Ali Akman'ın 50. dakikada attığı golle galibiyete uzandı.

Ev sahibi ekipte forma giyen Sinan Bakış, 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, NEC Nijmegen 77. dakikada Bruijn ile penaltıdan yararlanamadı.

Sezon başında Almanya'nın Eintracht Frankfurt ekibinden NEC Nijmegen'e kiralanan 19 yaşındaki Ali Akman, geçen hafta da 2-0 kazandıkları PEC Zwolle maçında takımının ilk golünü kaydetmişti.

Ligdeki ikinci galibiyetini alan NEC Nijmegen, puanını altıya çıkardı.

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