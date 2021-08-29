29 Ağustos 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 2-1 Getafe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barcelona hata yapmadı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

La Liga'nın 3. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi Sergi Roberto ve Memphis Depay'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya golle başlayan ev sahibi takım, 2. dakikada Sergi Roberto ile 1-0 öne geçti.

Getafe, Sandro Ramirez ile 19. dakikada skora eşitliği getirdi.

Ataklarını artıran Barcelona, 30. dakikada Memphis Depay ile rakip ağları havalandırarak takımını bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı, Katalan takımının 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı oyunu kontrolü altında tutan ve Getafe'nin ataklarını önleyen Barcelona, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu skorla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, sezona kötü bir başlangıç yapan Getafe'nin puanı bulunmuyor.

Diğer yandan bordo-mavililerde Martin Braithwaite, 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Barcelona'nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira da 73. dakikada Sergi Roberto'nun yerine oyuna girerek ilk kez A takımda forma giydi.

Bu arada Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada yerini Jose Macias'a bıraktı.

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