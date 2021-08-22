23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Udinese - Juventus maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Udinese ile Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Udinese ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Udinese - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UDINESE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Udinese - Juventus maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 19:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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