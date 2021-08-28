Liverpool 1-1 Chelsea (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool ile Chelsea, Kai Havertz ve Mohamed Salah'ın (p) karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Haftanın önemli maçında Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan Chelsea, 22. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının uzatma bölümünde gelişen Liverpool atağında, Chelseali savunma oyuncusu Reece James kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Anthony Taylor, penaltı noktasını gösterdi ve İngiliz futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
45+5. dakikada topun başına geçen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi.
10 kişi kalan rakibine ikinci yarıda büyük bir baskı kuran Liverpool, aradığı golü bulamayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Chelsea, rakibinin ligde sahasındaki yedi maçlık galibiyet serisine son verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası