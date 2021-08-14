14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberleri: Raphael Varane 2025 yılına kadar Manchester United'da

ManU Varane’ı resmen duyurdu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Son dakika spor haberleri: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Real Madrid forması giyen Fransız oyuncu Raphael Varane ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

İngiltere temsilcisi, geçen ay sonunda Varane'ın transferi için bonuslarla birlikte 41 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında Real Madrid ile anlaşma sağlamıştı.

Kariyerine ülkesinin Lens ekibinde başlayan ve 2011'de Real Madrid'e transfer olan Varane, başkent temsilcisinde tüm kulvarlarda 360 maça çıkmıştı.

Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Varane, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da Fransa Milli Takımı'yla zafere ulaşmıştı.

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