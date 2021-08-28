28 Ağustos 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Bayern Münih maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Şifresiz mi?
Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Geride kalan 2 maçta 4 puan alan son şampiyon Bayern Münih, lig sonuncusu Hertha Berlin'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Şifresiz mi? İşte maç öncesinde öne çıkan tüm detaylar...
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, evinde Hertha Berlin'i konuk edecek. Son şampiyon bu maçı kazanarak ligdeki 3. maçında 2. galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Hertha Berlin ise 3. haftada puanla tanışmanın peşinde.
BAYERN MÜNIH - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat 19:30'da beIN Sports HD 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası