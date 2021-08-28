28 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih maçı hangi kanalda? Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Şifresiz mi?

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Almanya Bundesliga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Geride kalan 2 maçta 4 puan alan son şampiyon Bayern Münih, lig sonuncusu Hertha Berlin'i konuk ediyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati de yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Şifresiz mi? İşte maç öncesinde öne çıkan tüm detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, evinde Hertha Berlin'i konuk edecek. Son şampiyon bu maçı kazanarak ligdeki 3. maçında 2. galibiyetini almak istiyor. Öte yandan Hertha Berlin ise 3. haftada puanla tanışmanın peşinde.

BAYERN MÜNIH - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Hertha Berlin maçı saat 19:30'da beIN Sports HD 3 ekranlarında canlı yayınlanacak.

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