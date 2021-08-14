14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Barcelona'dan olay hamle! Lionel Messi'nin peçetesi 1 milyon dolardan satışta

Barça’dan olay hamle! Messi’nin peçetesi dev rakama satışta
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 14.08.2021 Giriş Tarihi: 14.08.2021

Barcelona ile yolları ayrılan ve ve canlı yayında Katalan devine duygusal bir şekilde veda eden Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Yıldız oyuncu İspanyol ekibine vedası sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Barcelona yönetimi, o anlarda Messi'nin gözyaşlarını sildiği peçeteyi satılığa çıkardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

21 yıllık Barcelona kariyerinin ardından Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Barcelona kulübü, canlı yayında kendilerine deva eden ve burada gözyaşlarını tutamayan Messi'nin, kullandığı peçeteyi satma kararı aldı.

FİYATI 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Öte yandan BArcelona, Messi'nin peçetesini tam 1 milyon dolardan satışa sundu.

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