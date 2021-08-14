Son dakika spor haberi: Barcelona'dan olay hamle! Lionel Messi'nin peçetesi 1 milyon dolardan satışta

Barcelona ile yolları ayrılan ve ve canlı yayında Katalan devine duygusal bir şekilde veda eden Lionel Messi, Fransız ekibi Paris Saint Germain'e transfer olmuştu. Yıldız oyuncu İspanyol ekibine vedası sırasında gözyaşlarına hakim olamamıştı. Barcelona yönetimi, o anlarda Messi'nin gözyaşlarını sildiği peçeteyi satılığa çıkardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

21 yıllık Barcelona kariyerinin ardından Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer olan Lionel Messi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Barcelona kulübü, canlı yayında kendilerine deva eden ve burada gözyaşlarını tutamayan Messi'nin, kullandığı peçeteyi satma kararı aldı.

FİYATI 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ



Öte yandan BArcelona, Messi'nin peçetesini tam 1 milyon dolardan satışa sundu.

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