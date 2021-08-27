Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo paylaşımı
Serie A ekibi Atalanta'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, sosyal medya hesabından Juventus'tan takım arkadaşı olan ve Manchester United ile sözleşme imzalayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Atalanta'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Juventus'ta bulunan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter hesabından İtalyan devinden ayrılarak Manchester United'a transfer olan eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Merih paylaşımında, "Seninle birlikte oynamak bir zevkti. Kariyer hikayenin bir parçası olmak, benim için her zaman özel olacak. Şampiyonlar Ligi gecelerinde görüşürüz." ifadelerini kullandı.
It was a pleasure to play alongside you. Being a part of your story will always be special..— Merih Demiral (@Merihdemiral) August 27, 2021
See you at the Champions League nights. @Cristiano pic.twitter.com/Ae8uyBNi1t
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