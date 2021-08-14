14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Brentford 2-0 Arsenal (MAÇ SONUCU- ÖZET)

Arsenal sezona mağlubiyetle başladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

İngiltere Premier Lig'de 2021/2022 sezonunun açılış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford'a Canos ve Norgaard'ın golleriyle 2-0 mağlup oldu.

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, 22. dakikada Sergi Canos ve 73. dakikada Christian Norgaard'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brentford'da forma giyen ve yedek kulübesinde görev bekleyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, bu maçta şans bulamadı.

Arsenal'in yıldızları Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette, rahatsızlıkları nedeniyle Brentford maçının kadrosunda yer almadı.



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