Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transfer oldu. | Son dakika transfer haberleri
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo için, "Ronaldo bana gelip artık Juventus için oynamak istemediğini söyledi." ifadelerini kullanmıştı.
Konuyla ilgili Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer de, "Cristiano, Manchester United için bir efsane. Onunla iyi bir ilişkimiz var. Eğer Juventus'tan ayrılıyorsa bizim nerede olduğumuzu biliyor." şeklinde konuşmuştu.
12 YIL SONRA YENİDEN!
Manchester United'dan 2009 yazında Real Madrid'e 94 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo, 'Kırmızı Şeytanlar'a 12 yıl sonra geri döndü.
İşte yapılan o paylaşım:
Welcome 𝗵𝗼𝗺𝗲, @Cristiano 🔴#MUFC | #Ronaldo— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2021
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