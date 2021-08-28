Hellas Verona 1-3 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Hakan Çalhanoğlu 11'de başladı Inter deplasmanda kazandı

İtalya Serie A'nın 2. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, deplasmanda Hellas Verona'yı Correa (2) ve Martinez'in golleriyle 3-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Serie A'nın 2. haftasında Hellas Verona ile Inter kozlarını paylaştı.

Milano ekibi, rakibini 47. dakikada Lautaro Martinez ve 83 ve 90+4. dakikalarda Joaquin Correa'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımın tek golüyse 15. dakikada Ivan Ilic'ten geldi.

HAKAN ÇALHANOĞLU 87 DAKİKA SÜRE ALDI

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 87 dakika sahada kaldı.

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