14 Ağustos 2021, Cumartesi
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Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'da 2021/2022 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.
Son şampiyon Bayern Münih, Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Alassane Plea'nın golüyle 1-0 geriye düştü.
Bavyera ekibi, 42. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
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