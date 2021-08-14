14 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bayern Münih M’Gladbach’a takıldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Bundesliga'da 2021/2022 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Bayern Münih, Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Alassane Plea'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

Bavyera ekibi, 42. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.


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