Son dakika transfer haberi: Anlaşma tamam! İşte Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı...

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusuydu. Juve'den ayrılması gündemde olan futbolcu, Premier Lig devi Manchester City ile anlaşma sağladı. İki dev kulüp arasında da bu dev transfer için pazarlıklar sürüyor. İşte detaylar...

İspanyol basınında yer alan habere göre Manchester City, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes'i ikna etti. İngiliz ekibi, Juventus ile görüşmeleri sürdürüyor.

Haberde, İtalyan temsilcisinin Ronaldo'ya karşılık yapılan anlaşmada Gabriel Jesus'u istediği İngiliz ekibinin ise Sterling'i önerdiği bildirildi.

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