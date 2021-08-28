28 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 3-2 Hoffenheim (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Haaland Dortmund'u ipten aldı

Haaland Dortmund’u ipten aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.08.2021

Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Hoffenheim'ı, Reyna, Bellingham ve Haaland'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund ile Hoffenheim, Signal Iduna Park'ta karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, rakibini 49. dakikada Giovanni Reynaa, 69. dakikada Jude Bellingham ve 90+1. dakikada Erling Haaland'ın golleriyle 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Konuk takımın 61. dakikada Christoph Baumgartner ve 90. dakikada Munas Dabbur ile attığı goller mağlubiyete engel olamadı.

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