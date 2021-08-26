Son dakika spor haberi: Romelu Lukaku Cristiano Ronaldo ve Neymar'ı geride bıraktı!

Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Inter'den ayrılan ve 115 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Chelsea'nin yolunu tutan Romelu Lukaku, bir diğer dünya yıldızları Cristiano Ronaldo ve Neymar'ı geride bıraktı.

Transfer döneminin flaş ismi Romelu Lukaku, Inter'den İngiliz devi Chelsea'ye 115 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Belçikalı golcü, son ödenen bonservis bedeliyle birlikte, Cristiano Ronaldo ve Brezilyalı Neymar gibi önemli isimleri geçmeyi başardı.

RONALDO

-Manchester United 19 milyon euro

-Real Madrid 94 milyon euro

-Juventus 117 milyon euro

-Toplamda 230 milyon euro

NEYMAR

Barcelona 88.2 milyon euro

Paris Saint-Germain 222 milyon euro

Toplamda 310.2 milyon euro

LUKAKU

Chelsea 15 milyon euro

Everton 3.5 milyon euro (Kiralık)

Everton 35.36 milyon euro

Manchester United 84.70 milyon euro

Inter 74 milyon euro,

Chelsea 115 milyon euro

Toplamda 327.56 milyon euro

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