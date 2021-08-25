26 Ağustos 2021, Perşembe
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Bremer SV 0-12 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Almanya Kupası 1. Tur maçında Bayern Münih, 5. Lig ekibi Bremer SV'yi Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso'nun golleriyle 12-0 mağlup etti. Alman devi bu sonuçla 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini elde etti.
Bavyera temsilcisi, kupanın ilk turunda 5. Lig ekiplerinden Bremer SV'ye konuk oldu.
Bayern Münih'e farklı galibiyeti getiren golleri Maxim Choupo-Moting (4), Jamal Musiala (3), Malik Tillman, Leroy Sane, Mickael Cuisance, Bouna Sarr ve Corentin Tolisso attı.
Bayern Münih, 1997 yılından bu yana en farklı galibiyetini aldı.
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