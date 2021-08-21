21 Ağustos 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Torino - Atalanta maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

İtalya Serie A'da heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Torino ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Torino ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Torino - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Atalanta maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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