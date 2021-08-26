26 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

West Bromwich 0-6 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kolasinac'lı Arsenal farklı turladı

Kolasinac’lı Arsenal farklı turladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.08.2021

İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Arsenal, deplasmanda West Bromwich Albion'ı Aubameyang (3), Pepe, Saka ve Lacazette'in golleriyle 6-0 mağlup etti. Arsenal'de Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Boşnak futbolcu Sead Kolasinac, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

İngiltere Lig Kupası 2. Tur maçında Arsenal, Championship ekibi West Bromwich ile The Hawnhorts'ta karşı karşıya geldi. Londra ekibi, rakibini 17, 46 ve 62. dakikalarda Pierre-Emerick Aubameyang, 45+1. dakikada Nicolas Pepe, 50. dakikada Bukayo Saka ve 69. dakikada Alexandre Lacazette'in attığı gollerle 6-0 mağlup etti.

Arsenal'de adı Fenerbahçe ile anılan Sead Kolasinac, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

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