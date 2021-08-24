25 Ağustos 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Real Madrid Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain'e teklifini yaptı!

R. Madrid’den Mbappe için teklif!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 Giriş Tarihi: 24.08.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid ile bir süredir adı geçen Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusu. Eflatun beyazlılar Fransız oyuncu için ilk teklifini Paris Saint-Germain'e iletti. Ancak PSG bu teklifi reddetti. İşte Mbappe için teklif edilen rakam... | Son dakika spor haberleri

Real Madrid, Paris Saint Germain'den ayrılmak isteyen Kylian Mbappe için ilk hamlesini yaptı.

İngiliz basını eflatun beyazlıların yıldız futbolcu için PSG'ye teklifte bulunduğunu yazdı. Fransız basını yapılan teklifin 160 milyon euro değerinde olduğunu okuyucularına duyurdu.

REDDEDİLDİ

Paris ekibiyle seneye sözleşmesi sona erecek olan ve ayrılmak istediğini yönetime bildiren Mbappe için yapılan bu teklifin reddedildiği öğrenildi. Bu rağmen transfer görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

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