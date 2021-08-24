24 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Valverde'nin sözleşmesini uzattı!

Real Madrid yıldız isimle sözleşme uzattı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Uruguaylı orta saha oyuncusu Federico Valverde'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, futbolcu Federico Valverde'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki Uruguaylı orta saha futbolcusu Valverde'nin sözleşmesinin 6 sezon uzatıldığı bildirildi.

Valverde, 2018-2019 sezonundan bu yana Real Madrid'de forma giyerken, eflatun beyazlı formayla şimdiye kadar çıktığı 75 maçta 5 gol attı.

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