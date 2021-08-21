İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Watford karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Brighton - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Brighton ile Watford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Watford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BRIGHTON - WATFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Brighton - Watford maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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