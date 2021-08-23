24 Ağustos 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu!

Sörloth’un yeni takımı belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Transferde adı Türk takımlarıyla anılan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu. Yıldız golcü, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer oldu. Norveçli futbolcunun İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için mesai harcadığı Norveç'li golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.

RB Leipzig'in kadroya almadığı ve ayrılığı gerekçesiyle maçlarda oynatmadığı Sörloth, La Liga'ya transfer oldu.

KİRALIK GİTTİ

Alexander Sörloth, La Liga temsilci Real Sociedad'ın yolunu tutarken, anlaşmanın kiralık olduğu ifade edildi.

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