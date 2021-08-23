24 Ağustos 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
KİRALIK GİTTİ
Son dakika transfer haberi: Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu!
Transferde adı Türk takımlarıyla anılan Alexander Sörloth'un yeni adresi belli oldu. Yıldız golcü, İspanya La Liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer oldu. Norveçli futbolcunun İspanyol ekibinde kiralık olarak forma giyeceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Fenerbahçe'nin uzun süredir transferi için mesai harcadığı Norveç'li golcü Alexander Sörloth'un yeni takımı belli oldu.
RB Leipzig'in kadroya almadığı ve ayrılığı gerekçesiyle maçlarda oynatmadığı Sörloth, La Liga'ya transfer oldu.
KİRALIK GİTTİ
Alexander Sörloth, La Liga temsilci Real Sociedad'ın yolunu tutarken, anlaşmanın kiralık olduğu ifade edildi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası