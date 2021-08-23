23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lille Başkanı Olivier Letang Burak Yılmaz'da son noktayı koydu!

Başkan son noktayı koydu! Burak Yılmaz...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in başkanı Olivier Letang, milli yıldız Burak Yılmaz'ın transfer sürecine dair son noktayı koydu. İşte o sözler... | Son dakika transfer haberleri

Lille Başkanı Olivier Letang, Burak Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

Nice'in Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak istediği ve bu yönde de futbolcu bazında girişimler yaptığı artık bir sır değil... Olivier Letang çıkan dedikoduların ardından düzenlediği basın toplantısında Nice teknik direktörü Christophe Galtier'e bir mesaj gönderdi.

Burak Yılmaz dosyasının kendileri açısından kapandığını ifade eden Olivier Letang, "Nice'in bize haber vermeden Burak Yılmaz ile temasa geçtiğini biliyordum. Burak Yılmaz çok tecrübeli bir futbolcu ve eğer takımdan ayrılma gibi bir düşüncesi olsaydı bunu bana söylerdi. Burak bizimle görüştü ve Lille'de kalmak istediğini söyledi. Bizim açımızdan kilit unsur bu; Burak dosyasını kapattık" şeklinde konuştu.

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