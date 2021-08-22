İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Wolverhampton ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Wolverhampton ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Wolverhampton - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Wolverhampton - Tottenham maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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