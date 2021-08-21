İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Crystal Palace ile Brentford karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Crystal Palace ile Brentford kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Crystal Palace - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CRYSTAL PALACE - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Crystal Palace - Brentford maçı 21 Ağustos Cumartesi günü 17:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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