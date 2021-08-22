İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Southampton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Southampton ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Southampton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SOUTHAMPTON - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Southampton - Manchester United maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 16:00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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