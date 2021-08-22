23 Ağustos 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolverhampton 0-1 Tottenham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham 3 puanı tek golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Tottenham, deplasmanda WolverhamptonDele Alli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Wolverhampton ile Tottenham, Molineux Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Londra ekibi, rakibini 9. dakikada Dele Alli'nin penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tottenham bu sonuçla puanını 6'ya çıkararak ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Yeni sezondaki ikinci maçını da kaybeden Wolverhampton ise puanla tanışamadı.

Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, 29 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da Watford'u ağırlayacak. Wolverhampton ise aynı gün TSİ 18.30'da evinde Manchester United'ı konuk edecek.

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