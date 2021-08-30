Reims 0 - 2 Paris Saint-Germain (MAÇ SONUCU-ÖZET) Lionel Messi ilk kez forma giydi

Fransa Ligi'nin 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 üstün gelirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı. Mücadeleye yedeklerde başlayan Messi, 66. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. | Son dakika spor haberleri

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Paris Saint-Germain, deplasmanda Reims karşısında 2-0 üstün gelirken, Arjantinli yıldız Lionel Messi yeni takımıyla ilk resmi maçına çıktı.



PSG'nin Arjantinli yıldızı Messi, yeni takımıyla ilk resmi karşılaşmasını oynadı.

Mücadeleye yedeklerde başlayan Messi, 66. dakikada Neymar'ın yerine oyuna dahil oldu. PSG'ye galibiyeti getiren golleri 15 ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

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