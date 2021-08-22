İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Arsenal ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Mücedele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Chelsea maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 18:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

ARSENAL - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno; Chambers, White, Mari, Tierney; Xhaka, Lokonga; Saka, Smith Rowe, Pepe; Martinelli

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Lukaku, Werner

Chelsea'de Lukaku ilk maçına çıkacak. Loftus-Cheek ve Pulisic corona virüsü salgını sebebiyle sahada yerini alamayacak.

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