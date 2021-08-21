Fransa Ligue 1'in son şampiyonu Lille, deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, 3 puan için sahaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, St. Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devaö ediyor. Son şampiyon Lille ile St. Etienne kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılyor. Peki, St. Etienne - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. ETIENNE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

St. Etienne - Lille maçı 21 Ağustos Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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