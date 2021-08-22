Fransa Ligue 1'de 3. hafta maçında Nice ile Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Nice ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nice - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NICE - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Nice - Marsilya maçı 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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