19 Ağustos 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Almanya Süper Kupası

Dortmund - Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Almanya Süper Kupası'nda dev heyecan! Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Signal İduna Park’ta oynanacak olan Dortmund - Bayern Münih maçı sonrası Almanya Süper Kupası’nın sahibi olan takım ortaya çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Borussia Dortmund ile Bayern Münih, Almanya Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNIH MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 17 Ağustos Salı günü 21:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Kobel; Passlack, Witsel, Akanji, Schulz; Bellingham, Dahoud, Reyna; Malen, Haaland, Reus

Bayern Münih: Neuer; Sarr, Upamecano, Sule, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Gnabry; Lewandowski

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